Тегеран, , 23:46 — REGNUM Суд в Тегеране приговорил учёного с двойным гражданством (Ирана и Великобритании) Камиля Ахмади к девяти годам тюрьмы за участие в подрывной деятельности и незаконном приобретении имущества Об этмо 13 декабря сообщает агентство Tasnim.

За решёткой

Отмечается, что Ахмади также отправлял в ООН отчёты, которые связаны с соблюдением прав человека в республике, которые не соответствовали действительности.

По данным иранских следователей, учёный использовал статус исследователя-социолога для прикрытия для совершения противоправных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября в бельгийском городе Антверпен началось рассмотрение дела иранского дипломата Ассадолы Ассади и его предполагаемых сообщников, обвиняемых в подготовке покушения на представителей оппозиционного Национального совета Ирана, расположенного во Франции

Читайте также: В Бельгии начался суд над бывшим дипломатом Ирана