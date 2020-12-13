Вашингтон, , 22:30 — REGNUM Хакеры похитили данные министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Хакер Christoph Scholz

По данным собеседника издания, из-за хакерской атаки в Белом доме накануне, 12 декабря, прошла встреча совета нацбезопасности США.

Отмечается, что хакеры якобы пользовались поддержкой иностранным правительством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее некоторые документы о противокоронавирусной вакцине от компаний BioNTech и Pfizer попали в руки хакеров, атаковавших Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

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