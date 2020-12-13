Симферополь, , 22:25 — REGNUM Заявление прокурора Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуды о том, что структура считает возможным начать расследование преступлений, «совершенных на территории Украины и в Крыму», вызвало множество комментариев со стороны интернет-сообщества. Пользователи выразили свою точку зрения 13 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Уильям Хогарт. Суд. 1758

»Да, надо, только на скамье подсудимых должны оказаться настоящие виновники: деятели из США и Евросоюза, а не только мелкие местные чиновники», — считает пользователь под псевдонимом «раб божий, обшит кожей».

Многие пользователи выразили надежду, что МУС обратит свой взор на то, как себя вели националистические группы на территории Украины, деятельность которых привела к множественным жертвам.

«Начнут расследовать, я надеюсь, с момента убийств нацистами беркутовцев, военнослужащих, полицейских и так далее?», — задаётся вопросом Артём Б.

Некоторые пользователи выразили мнение, что данное расследование встанет в один ряд с несправедливыми судебными процессами вокруг ситуации на Украине.

«Сначала решил, что преступления бандеровцев будут расследовать. А потом понял, что очередная провокация и инсинуация против России. Какие преступления были в Крыму? Бред! Если бы по-честному всё было, так Одессой бы занялись», — поделился мнением пользователь Юрий.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что данное расследование не будет носить серьёзного характера. Они считают, что всё вновь сведётся лишь к поверхностному изучению вопроса и новым санкциям в сторону России.

«Ну, если хотят, то пусть расследуют. Только какие события на Украине и в Крыму интересуют судей? Майдан или отсоединение Крыма? Эти два события практически неотделимы друг от друга. Хотят дать правовую оценку этим событиям? Зачем? Они же не будут учитывать $5 млрд, вложенных Администрацией США в майдан. И законность Крымского референдума учитывать не будут. Погибших на Донбассе учитывать не будут, в Одессе. Наверняка и разрушенную украинскую экономику учитывать не будут, ведь убийство экономики — преступление не уголовное», — пишет пользователь populowandrei.

Напомним, 11 декабря прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда заявил о том, что структура считает возможным начать расследование преступлений, «совершенных на территории Украины и в Крыму».