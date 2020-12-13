Грозный, , 21:35 — REGNUM Решение властей США ввести санкции против фонда Ахмата Кадырова и ряда спортивных клубов, расположенных на территории Чечни, вызвало бурное обсуждение в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 13 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Есть законы, которые действуют на территории своей страны. Но когда ты живешь в другой стране, там другие законы, и совсем все по-другому. Ты должен следовать правилам уже там, где ты проживаешь. Это закон. Для тех, кто имеет двойное гражданство. Не забывайте, что в чужой монастырь со своим уставом не входят. На территории своей страны и своего государства — ваши действия были бы законны, но на территории другого государства — они попадают под статью», — поделилась пользователь Татьяна.

Часть пользователей пришла к выводу, что для главы Чечни Рамзана Кадырова подобные санкции не станут серьёзным препятствием для развития спорта на территории республики, а также для деятельности фонда.

«Глава Чеченской Республики постоянно подвергается со стороны западных государств подобным нападкам, но уже неоднократно доказывал, что ему подобные действия совершенно безразличны. Очевидно, что дело не в нарушении прав человека в Чеченской республике и не в кадыровских спортивных клубах. Его пытаются наказать за преданность В. Путину. Мелкая мстительность и абсолютное непонимание менталитета чеченского народа. Эффект может быть ровно противоположный», — считает Ефим А.

Многие комментаторы упрекнули руководство Соединённых Штатов в том, что они вводят подобные санкции в обход закона и юридической логики. Они уверены, что за данным решением стоит политический жест.

«На основании обвинения нельзя вводить санкции против человека или группы лиц. Между обвинением и доказанной виной есть большая разница. Обвиняемый — это человек, которого в чём-то подозревают, но вина его ещё не доказана. Если вина человека не доказана, то наказывать его нельзя в принципе — это противоречит здравому смыслу и судебной практике», — пишет Виктор Г.

Но нашлись и те, кто пришёл к выводу, что за санкциями против структур Чечни может стоять религиозный конфликт на территории Франции.

Напомним, 11 декабря власти США решили ввести санкции против фонда Ахмата Кадырова и ряда спортивных клубов, расположенных на территории Чечни.