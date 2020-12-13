Минск, 13 декабря 2020, 21:25 — REGNUM В Минске сотрудники милиции задержали трех журналистов, сообщает 13 декабря в своем телеграм-канале Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
Отмечается, были задержаны корреспондент телеканала «Белсат» Станислав Ивашкевич, журналист Геннадий Веретинский и выпускающий редактор белорусского портала Onliner Николай Градюшко.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 декабря, в Белоруссии проходят очередные акции протеста, организованные оппозиционными силами.
По данным правозащитной организации «Весна», десятки человек, которые не согласны с итогами президентских выборов в Белоруссии, были задержаны в ходе протестных митингов в Минске и других городах страны.
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