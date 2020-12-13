Вашингтон, , 21:11 — REGNUM В Соединённых Штатах голосование членов коллегии выборщиков, которое пройдёт 14 декабря, станет рубежом, после которого сторонники пока еще действующего главы Белого дома Дональда Трампа прекратят попытки оспорить исход выборов. Об этом заявил бывший вице-президент в администрации демократа Билла Клинтона Альберт Гор.

Дональд Трамп и Джозеф Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Я надеюсь, что собрания выборщиков станут тем рубежом, после достижения которого те, кто еще испытывал призрачные надежды, расстанется с ними», — сказал он в эфире телеканала CNN.

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По его словам, Трамп даже с помощью Twitter уже не в силах переломить итоги голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на решение Верховного суда Соединенных Штатов не принимать иск от штата Техас с требованием отменить итоги выборов главы государства в четырех штатах.

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