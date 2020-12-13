Москва, , 20:41 — REGNUM Российские миротворцы 11 декабря пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщил командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

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«11 декабря в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента», — сказал он, добавив, что сейчас обстановка в этом районе нормализовалась.

Российские миротворцы постоянно мониторят ситуацию в Нагорном Карабахе, поддерживают взаимодействие с армянской и азербайджанской сторонами, подчеркнул генерал-лейтенант.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации министерства обороны Армении, 11 декабря подразделения вооруженных сил Азербайджана в Гадрутском районе Карабаха атаковали села Хин Тахер и Хцаберд. В частности, вооруженные силы Азербайджана вступили в населенный пункт Хин Тахер и вплотную приблизились к населенному пункту Хцаберд.

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