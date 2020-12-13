Вашингтон, , 20:02 — REGNUM Российская Федерация остаётся великой державой благодаря высокому профессионализму российских военных и их способности решать поставленные задачи. Об этом в интервью The Wall Street Journal заявил руководитель комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

«(Российские) военные очень умелые и очень профессиональные. Их не так много, как было во времена СССР, но они очень умелые, — сказал американский генерал. — На самом деле Россия и есть великая держава. Это не вызывает сомнений ввиду их возможностей».

Милли подчеркнул, что в числе достоинств российских Вооружённых сил — умение находить нетрадиционные способы решения поставленных задач, а также высокий уровень боеготовности воздушно-космической и кибернетической составляющих армии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что страну попытались списать со счетов после краха Советского Союза, однако она и сейчас имеет огромное значение для происходящих в мире событий.

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Отметим, что в новой стратегии контрразведки Соединенных Штатов на 2020−2022 годы Россия и Китая оказались на первых местах в списке угроз.

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