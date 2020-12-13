Ереван, , 19:38 — REGNUM Боевые действия близ двух сёл в Нагорном Карабахе прекратились после прибытия туда вечером 12 декабря российских миротворцев, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Российские сапёры разминируют территорию. Нагорный Карабах Mil.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Миротворцы и статус Нагорного Карабаха – все новости»

«Небольшое подразделение российских миротворцев прибыло вчера (12 декабря) вечером в зону боевых действий в Карабахе, в результате чего бои прекратились», — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Вместе с тем, отметил он, часть сёл Хин Тахер и Хцабер «перешла под контроль подразделений азербайджанского спецназа».

Как сообщало ИА REGNUM, по информации министерства обороны Армении, 12 декабря подразделения вооруженных сил Азербайджана в Гадрутском районе Карабаха атаковали села Хин Тахер и Хцаберд. В частности, вооруженные силы Азербайджана вступили в населенный пункт Хин Тахер и вплотную приблизились к населенному пункту Хцаберд.

Читайте также: Баку заявил о «вынужденной антитеррористической операции» в Карабахе