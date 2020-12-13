Минск, , 19:15 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали более 170 человек во время акций протеста в Белоруссии. Об этом сообщает 13 декабря правозащитный центр «Весна».

Правозащитники публикуют на своем сайте список тех, о задержании которых известно в настоящее время. Так, в данном списке в настоящее время числятся 177 человек.

Ранее сообщалось о более 120 задержанных в стране. Отмечается, что в Минске произошло большинство задержаний, остальные — в Бресте, Смолевичах, Боровляны.

Как сообщало ИА REGNUM, акция протеста, организованная оппозиционерами, проходит в Минске и ряде городов Белоруссии 13 декабря.

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