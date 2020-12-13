Вашингтон, , 19:09 — REGNUM Проект оборонного бюджет США на сумму $740 млрд намерен заблокировать действующий президент США Дональд Трамп. Об этом 13 декабря сообщил сам глава государства на странице в соцсети Twitter.

Дональд Трамп Gage Skidmore

«От нашего нового оборонного бюджета больше всех выиграет Китай! — написал глава Белого дома. — Я наложу на него вето».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Сенат США одобрил оборонный бюджет на сумму $740 млрд, включающий новые санкции против газопровода «Северный поток — 2». Данный документ поддержали 84 сенатора, а 13 — высказались против.

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