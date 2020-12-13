Баку, , 18:48 — REGNUM Служба госбезопасности Азербайджана провела «антитеррористическую операцию» в окрестностях поселка Гадрут в Нагорном Карабахе. Об этом 13 декабря сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Солдаты азербайджанской армии Mod.gov.az

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В минобороны заявили, что после подписания совместного заявления о прекращении огня в лесах к северо-западу от Гадрута «остались армянские вооруженные отряды». При этом, как заявили в Баку, они «создали все условия для вывода армянских отрядов с указанной территории».

«Российские миротворцы проявили высокую ответственность и профессионализм при исполнении своих обязанностей по сохранению режима прекращения огня и эвакуации «заблудившихся» армянских отрядов», — говорится в сообщении.

Однако, как сообщили в минобороны республики, «они не покинули территорию, а, наоборот, создали боевые позиции и совершили несколько диверсий». В результате служба госбезопасности «вынуждена» была провести «антитеррористическую операцию».

Как сообщало ИА REGNUM, руководители России, Азербайджана и Армении — Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян — 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, установлены посты российских миротворческих войск.

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