Москва, , 17:58 — REGNUM Возможности для пересмотра подходов к глобальному сотрудничеству во время пандемии коронавируса ещё не упущены, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я считаю, что тот шанс, который дан сейчас нашему разуму, нашему существованию в принципе как цивилизации, я не хочу думать, что он уже упущен. Я всё-таки надеюсь на лучшее», — сказала она в эфире телеканала «Звезда», отвечая на соответствующий вопрос.

Захарова подчеркнула, что реализация этого шанса зависит от каждого человека, а не только от политических и экономических лидеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что среди российских дипломатов есть случаи летального исхода от осложнений, вызванных COVID-19. Много российских дипломатов болеют в посольствах, добавила она.

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