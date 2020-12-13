Тирана, , 23:34 — REGNUM В Албании уже пятый день проходят протесты из-за убийства 25-летнего Клодиана Руши полицейским на пороге собственного дома. Об этом сообщает печатный орган албанской оппозиции новостное агентство Lapsi.

В полиции Албании подтвердили, что юноша был убит именно полицейским, несмотря на отсутствие с его стороны признаков правонарушений. Протесты сопровождаются многочисленными актами насилия и вандализма. Семья погибшего, однако, огорчена произошедшим и опубликовала письмо с обращением к протестующим.

Родственники убитого Руши просят остановить насилие, поскольку оно лишь усугубляет для них боль от потери.

Обращение родственников убитого полицейским юноши к протестующим Вчера мы были очень опечалены из-за того, что полицейский был ранен в глаз и чувствуем сострадание его родителям. И врагу не желаем того, что случилось с нами! Но то, что мы видим происходящим после потери нашего мальчика нас не утешает, а только растравливает нашу страшную рану. Нашего сына забрало оружие одного полицейского и мы требуем установления окончательной справедливости за это убийство. Но вандализм во имя сына и раны сынов матерей, которые служат государству в полиции не несут справедливость, а только умножают несправедливость.

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