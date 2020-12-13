Тирана, 13 декабря 2020, 23:34 — REGNUM В Албании уже пятый день проходят протесты из-за убийства 25-летнего Клодиана Руши полицейским на пороге собственного дома. Об этом сообщает печатный орган албанской оппозиции новостное агентство Lapsi.
В полиции Албании подтвердили, что юноша был убит именно полицейским, несмотря на отсутствие с его стороны признаков правонарушений. Протесты сопровождаются многочисленными актами насилия и вандализма. Семья погибшего, однако, огорчена произошедшим и опубликовала письмо с обращением к протестующим.
Родственники убитого Руши просят остановить насилие, поскольку оно лишь усугубляет для них боль от потери.
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