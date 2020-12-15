Приштина, , 02:43 — REGNUM Министр юстиции Косово Селим Селими 14 декабря заявил, что на защиту обвиняемых Специальным трибуналом по Косово в Гааге в бюджете министерства выделено 20 миллионов евро.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 13 миллионов были взяты из резервного бюджета и еще 7 были выделены после одобрения парламентом Косово внесения поправок в бюджет.

По словам Селими, в целях сохранения конфиденциальности о том, на что будут направлены средства, не сообщается.

Напомним, в настоящее время ведется подготовка к началу суда над основателями и бывшими лидерами Армии освобождения Косово — бывшим президентом Косово Хашимом Тачи, бывшим спикером парламента Косово Якупом Красничи, бывшим главой Демократической партии Косово Кадри Весели и представителем оппозиции Реджепом Селими. Их обвиняют в преследованиях мирного населения, сербского и албанского, пытках, незаконных задержаниях и убийствах свыше 100 человек с целью удержания власти.

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