Приштина, 13 декабря 2020, 23:44 — REGNUM Исполняющая обязанности президента Косово Вьоса Османи 13 декабря отреагировала на слова председателя Народной Скупщины Сербии Ивицы Дачича, который заявил, что «Билл Клинтон и Мадлен Олбрайт солгали, заявив, что сербы устраивали резню и убивали мирных жителей в Косово».
По словам Дачича, администрация Клинтона убивала людей в Сербии ради Великой Албании.
На своей странице в социальной сети Twitter политик назвала заявление политика отвратительным и бесчеловечным.
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