Приштина, , 23:44 — REGNUM Исполняющая обязанности президента Косово Вьоса Османи 13 декабря отреагировала на слова председателя Народной Скупщины Сербии Ивицы Дачича, который заявил, что «Билл Клинтон и Мадлен Олбрайт солгали, заявив, что сербы устраивали резню и убивали мирных жителей в Косово».

По словам Дачича, администрация Клинтона убивала людей в Сербии ради Великой Албании.

На своей странице в социальной сети Twitter политик назвала заявление политика отвратительным и бесчеловечным.

Вьоса Османи Снова мы видим, что сербские лидеры оправдывают ложь и отрицают военные преступления. Говоря, что президент Билл Клинтон и Мадлен Олбрайт обманули мир, когда они поделились с миром историей геноцида, произведенного сербским режимом в 1999.

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