Вашингтон, , 16:52 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не откажется от судебных исков по нарушениям в отдельных штатах на выборах главы государства. Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News.

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«Мы продолжаем и продвигаемся с рядом дел… Мы будем ускорять их рассмотрение, как только можем, у нас очень мало времени», — отметил Трамп.

Он также выразил обеспокоенность тем, что к власти в США придёт «нелегитимный президент».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на решение Верховного суда Соединенных Штатов не принимать иск от штата Техас с требованием отменить итоги выборов главы государства в четырех штатах.

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