Приштина, , 22:50 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла 12 декабря провела виртуальную конференцию с послами стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия) в Приштине.

Флаг Косово Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой обсуждения стали работа Западно-Балканского фонда и перспективы его развития, а также дальнейшее сотрудничество между странами четверки и Западными Балканами.

Харадинай-Стубла сообщила, что в период председательства Косово в Западно-Балканском фонде (2019 год) республике удалось добиться проведения всех запланированных мероприятий при участии всех стран региона и повысить уровень прозрачности работы фонда и улучшить его образ в глазах потенциальных инвесторов.

Тем не менее, глава косовского МИД подчеркнула, что основным стимулом регионального сотрудничества на Балканах является перспектива евроинтеграции, а потому важно, чтобы Евросоюз демонстрировал реальность данной перспективы конкретными действиями.

Региональное сотрудничество для стран Западных Балкан не является самоцелью и не может заменить интеграцию в Евросоюз, отметила она.

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