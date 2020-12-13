Москва, , 16:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин будет встречать Новый год, скорее всего, с родными и близкими, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Где он (Путин) будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно», — сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».

Представитель Кремля при этом отметил, что, возможно, в праздничные дни Владимиру Путину удастся перевести дух, поскольку «полноценно он никогда не отдыхает».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников посоветовал жителям России встречать Новый год в кругу родных и близких. Мясников посоветовал приглашать «на праздник всех, кого хотите видеть — семья, друзья». Провести же сам праздник лучше в домашней обстановке, уточнил он.

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