Москва, , 16:12 — REGNUM Информация о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин в период пандемии коронавируса якобы стал жить в специальном бункере, не соответствует действительности. Об этом в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия-1» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Нет», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о бункере.

По его словам, президент Российской Федерации, который периодически выезжает на работу в Кремль и в редкие командировки, живет в своей резиденции в Ново-Огареве.

Как передавало ИА REGNUM, 11 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что планов по введению в стране локдауна нет.

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