Москва, , 16:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин тестируется на коронавирус SARS-CoV-2 в количестве, необходимом для его безопасности. Об этом сегодня, 13 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Коронавирус. Тест Иван Шилов © ИА REGNUM

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Песков напомнил, что в распоряжении главы государства есть врачи, эпидемиологи, специалисты, которые составляют график мероприятий для главы государства с точки зрения медицины.

«Он тестируется столько, ровно столько, сколько нужно для обеспечения безопасности главы государства», — подчеркнул Песков.