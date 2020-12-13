Минск, , 15:35 — REGNUM В Минске и двух других белорусских городах 13 декабря в ходе воскресной акции протеста силовики задержали 38 протестующих, сообщает пресс-служба правозащитного центра «Весна».

Трое протестующих были задержаны в Смолевичах (Минская область), один — в Бресте, 34 человека задержали в белорусской столице.

Читайте также: В связи с очередной акцией протеста силовики взяли Минск под контроль

Напомним, сегодня в Белоруссии проходит очередная акция протеста граждан, оппозиционно настроенных по отношению к действующей власти. С самого утра сотрудники правоохранительных органов прибыли в различные части Минска для наблюдения за общественным порядком.