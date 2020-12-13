Москва, , 14:36 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин устроил разнос членам правительства Михаила Мишустина за существенный рост цен на продовольственные товары. Это произошло во время закрытой части совещания главы государства с членами правительства 9 декабря. Фрагменты закрытой части совещания были показаны в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» сегодня, 13 декабря.

Министр экономического развития России Максим Решетников довольно неуверенно отчитывался перед президентом об инфляции в целом и о росте цен на продовольственные товары в частности. Он говорил, что в среднем инфляция в России по итогам года превысит 4,8%, что превышает целевые показатели, основной вклад — это рост цен на продовольственные товары.

Но при этом Решетников заверил, что правительство ведет мониторинг цен на продовольственные товары, в частности посредством системы онлайн-касс.

«Мы ведем мониторинг, у нас для мониторинга подключен весь аппарат контрольно-кассовой техники, то есть мы видим прямо, где какие цены есть, и мы этот вопрос на оперативных совещаниях в правительстве также рассматриваем», — сказал Решентников.

Однако президента этот доклад не удовлетворил.

«Ну смотрите, вы сказали: «Мы ведем мониторинг», да? А рост цен на сахар — он происходит в течение нескольких месяцев. Мы же понимаем, что в этих условиях сегодня падает покупательная способность населения, постоянно об этом говорим. Реальный располагаемые доходы упали на 4,3%, а цена на сахар выросла на 71%. Люди себя ограничивают потому, что у них денег нет для базовых продуктов питания. Куда вы смотрите? Вот это вопрос. Это же не шуточки. В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины, а вы мне сказки рассказываете здесь про то, что вы будете… чего вы там будете делать? Собрание проводить? А? И возлагаете надежду на антимонопольную службу», — сказал президент России.

Российский лидер отметил, что всем и так понятно, почему увеличиваются цены на продовольственные товары. Связано это прежде всего с ростом спроса на продовольственные товары в мире в целом и желанием российских производителей на этом подзаработать, а заодно и подтянуть внутрироссийские цены к общемировым.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что в правительстве видели рост цен на продукты питания.

«Мы видели, что у нас растёт цена и буквально наверное месяц назад, три недели назад мы проводили работу с производителями сахара и, в принципе, три недели как, мы видим, что цена определенным образом у нас снижается», — сказал Патрушев.

Но Путина и этот доклад не удовлетворил. Президенту было что сказать:

«Значит, смотрите. На макаронные изделия выросли на 10,5%. Я так понимаю, что продолжают подрастать вместе с другими продуктами подобного рода. Значит, наши граждане, в большинстве своем, в большинстве, в Москве и Петербурге — там, конечно, заказывают болоньезы, у нас народ попроще и едят макароны по-флотски, и не итальянского производства, а нашего. Ну это недопустимо — при таких урожаях. Это чисто экономические причины. То же самое и по сахару, он снизился, но вы же сами сказали на совещании правительства: «Достаточно для внутреннего потребления». Ну и потребляйте внутри», — отметил президент Путин.

Заявление министра сельского хозяйства Патрушева о том, что он надеется на то, что со следующей недели (с 14 декабря) цены на продовольствие стабилизируются, Путина не устроило.

«Вы мне сказали: «Я надеюсь на то, что на следующей неделе цены стабилизируются». Меня такая формулировка в данном случае не устраивает. Не «я надеюсь», а вы мне скажите: «Со следующей недели это будет стабилизировано». И вы, и Решетников», — подчеркнул Путин.

Президент напомнил, для чего существует правительство.

«Ну мы здесь сидим для того, чтобы думать о том, как другие люди питаются».

Далее глава государства заявил, что не следуют оправдывать пандемией коронавируса рост цен на продовольственные товары.

«Значит, мука — 13% почти выросла и так далее. Ну вот эти все… ну это кто? Ну что я, не знаю, что ли, кто вывозит? И вы знаете. Ну так реагировать надо своевременно. Вот о чём речь. Причем здесь пандемия-то? Она вообще к этому не имеет никакого отношения. Это только усугубляет наше с вами положение в глазах граждан, потому что рынок труда напрягается, количество безработных увеличивается, доходы падают, а цены на такие базовые продукты растут вне всякой связи с пандемией и производством. При чем здесь пандемия-то? Чего непонятно? Да всем понятно: и вам понятно, и мне понятно. Послушайте, я прошу вас повнимательнее к этому относится», — заявил глава государства.

Затем Путин детально показал, как идет рост на продовольственные товары в мире, и как за ним подтягиваются цены на продовольствие внутри России, а иногда и опережают его.

«Наибольшие темпы роста, в мире, отмечаются на растительное масло — +30,8%. А у нас выросло на 23,8%. Значит, есть ещё куда расти. <…> Зерновые — +19,9% (рост цен в мире — ИА REGNUM), а у нас — макаронные изделия — +10,5%, хлебобулочные — +6%. Если не остановить — будет расти дальше. Сахар — +10,5% (рост цен в мире — ИА REGNUM), а у нас, с учетом урожайности или неурожайности, уже скакнуло +71,5%. Значит, поэтому и остановилось (рост цен на сахар — ИА REGNUM), а вы мне рассказываете сказки, что вы поработали с производителями и экспортерами. Ваша работа здесь не при чём», — жестко сказал Владимир Путин.

Путин обсуждал ситуацию с каждым продовольственным товаром, на который выросла цена. Министра экономического развития Максима Решетникова он спросил о том, как долго его ведомство будет экспериментировать с пошлинами на подсолнечное масло.

«По маслу подсолнечному, ещё раз: что вы предлагаете делать? На конечный продукт вы не хотите пошлины вводить, а на какой продукт вы хотите вводить пошлины? Вы как долго будете экспериментировать с этим, вот что я хочу понять», — заявил президент России

В конце совещания глава государства потребовал в самое ближайшее время принять энергичные меры по стабилизации цен на продовольственные товары.

«Решить в течение недели. Все согласования в течение завтрашнего, послезавтрашнего дня (10 и 11 декабря — ИА REGNUM) окончательно завершить и в начале следующей недели (с 14 декабря) выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», — подытожил Владимир Путин.