Тирана, , 07:54 — REGNUM Уже пятую ночь подряд в Тиране проходят протесты из-за убийства 25-летнего Клодиана Руши полицейским на пороге собственного дома. Первый протест прошел 9 декабря и сопровождался насилием в отношении полицейских, сожжением новогодней елки и другими многочисленными актами вандализма.

Три ночи подряд протесты перетекали в погромы и превращали Тирану в царство анархии. Однако в пятницу, 11 декабря, полицейские задержали более сотни протестующих, а на следующую ночь и вовсе не позволили молодым людям разгуляться, устроив настоящую облаву.

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Как сообщает рупор албанской оппозиции в СМИ, новостное агентство Lapsi, в этот раз протестующих встретили представители спецслужб, которые реализовали целый план по изоляции протестующих. Как только толпа приблизилась к зданию управления полиции Тираны на улице Муслима Шури, полицейские перешли в наступление.

Еще до начала протеста в 18:00 полицейские задерживали отдельные группы молодых людей у здания правительства и в престижном квартале «Блок».

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Протестующие собрались около управления полиции и направились к зданию правительства, по дороге молодые люди били стекла и светофоры, громили детские площадки, а также швыряли камни в полицейских. Однако стражи порядка были готовы к этому: окружили толпу и применили слезоточивый газ, после чего протестующих задерживали и уводили в наручниках.

Тем не менее уже на следующую ночь протесты продолжились. Полиция все активнее применяет силу, был использован слезоточивый газ, однако об итогах акции можно будет говорить уже утром 14 декабря.

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