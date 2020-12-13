Баку, 13 декабря 2020, 15:00 — REGNUM В окрестностях села Гадрут в Карабахе силовики службы государственной безопасности Азербайджана провели вынужденную «антитеррористическую операцию», сообщается в совместном заявлении Министерства обороны и Службы государственной безопасности Азербайджана, опубликованном 13 декабря пресс-службой азербайджанского оборонного ведомства.
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В оборонном ведомстве Азербайджана также сообщили, что Армения обратилась к командованию российского миротворческого контингента для помощи в выводе этих отрядов, а Баку в свою очередь создал все условия для вывода армянских отрядов с указанной территории.
В азербайджанском оборонном ведомстве заявили, что армянские отряды не только не покинули указанную территорию, но и якобы создали боевые позиции и совершили несколько диверсий в отношении военных и гражданских лиц Азербайджана, результатом которых стала гибель четырех военнослужащих и ранение двух военнослужащих азербайджанской армии, а также ранение одного мирного жителя.
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Напомним, 12 декабря в министерстве обороны Армении заявили о наступлении вооруженных сил Азербайджана в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд в Карабахе. В свою очередь в Баку обвинили Ереван в провокационных действиях на «освобожденных территориях», сопровождавшихся нарушением режима прекращения огня и заявили об адекватном ответе вооруженных сил Азербайджана.