Баку, , 14:38 — REGNUM В период с 26 ноября под поселком Гадрут в Нагорном Карабахе в результате действий «некоторых вооруженных формирований Армении» погибли четверо военнослужащих Азербайджана. Об этом 13 декабря сообщает азербайджанское минобороны.

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В сообщении указывается, что после трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября текущего года, о прекращении огня в Нагорном Карабахе «некоторые вооруженные формирования Армении» продолжали находиться в лесистой местности в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана и армянские СМИ, со ссылкой на власти страны, сообщали, что эти вооруженные формирования заблудились в лесистой местности.

Также указывается, что армянская сторона обратилась к командованию миротворческих сил Российской Федерации с просьбой вывести данных военных с этой территории, для чего Баку, как отмечает минобороны Азербайджана, «создала все условия», а миротворцы РФ — прибыли на эту территорию и обратились к данным отрядам при помощи громкоговорителей, сообщив, что приняты необходимые меры для их эвакуации из этой территории.

Кроме этого, отмечается, что армянские военные не только не покинули данную территорию, но и создали боевые позиции, а в последние дни начали боевые действия против лиц, выполнявших на данной территории гражданскую службу с азербайджанской стороны, и военнослужащих.

«Так, 26 ноября 2020 года в освобожденном от оккупации селе Сур Ходжавендского района в результате внезапного нападения армян на военнослужащих Министерства обороны Азербайджана, выполняющих служебные обязанности на этой территории, 3 наших военнослужащих погибли и 2 получили ранения, 8 декабря один военнослужащий погиб, а сотрудник компании «Azercell» получил серьезные ранения при установке средств связи и ретрансляторного оборудования возле поселка Гадрут того же района», — говорится в сообщении.

Помимо этого, уточняется, что Служба государственной безопасности Азербайджана в результате произошедшего проведет военную операцию в этом районе.

«Выдвижение в таких случаях необоснованных обвинений некоторыми руководящими лицами Армении и армянскими СМИ против российских миротворческих сил и азербайджанской стороны неприемлемо», — также подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в ходе официального визита в Москву обсудил с министром обороны России Сергеем Шойгу ситуацию в Карабахе.