13 декабря 2020 | Время чтения 3 мин

Раньше гарантом безопасности армянского субэтноса в Нагорном Карабахе выступала Армения. Сейчас по факту эта миссия передана России. При определенных обстоятельствах Москва и Баку могут в двухстороннем порядке и, возможно, при привлечении властей в Степанакерте решить эту проблему уже без участия Еревана.

Станислав Тарасов, , 13:13 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что «понятия «нагорно-карабахский конфликт» уже не существует». Он повторил то, о чем ранее говорил Ильхам Алиев в своем обращении к народу, в котором сказал об «окончательном урегулировании карабахского конфликта», отметил, что «сейчас нагорно-карабахского конфликта нет», а «проживающие в Нагорном Карабахе являются гражданами Азербайджана».

С формальной точки зрения к этому не придерешься. Президент России Владимир Путин в своем известном заявлении российскому ТВ отмечал, что даже Армения отказалась от признания независимости Степанакерта, что означает: «Нагорный Карабах является международно признанной территорией Азербайджана». Но напоминание об этом со стороны Гаджиева примечательно тем обстоятельством, что оно было сделано накануне прибытия в Баку представителей стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. И сразу серьезная интрига. На встрече с Алиевым сопредседатель от Франции Стефан Висконти заявил, что группа прибыла в Баку по приглашению руководства Азербайджана, иначе визит не состоялся бы, а также что группа «понимает новую повестку происходящих событий и может предложить свой новый план действий». В ответ со стороны Алиева последовал жесткий отпор. «Я не приглашал Минскую группу совершить визит, — ответил президент. — Но когда мне сообщили, что МГ ОБСЕ хочет приехать, я сказал: «Пусть приезжают, я не возражаю. Может, им есть что мне сказать». А что они могут сказать?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает сопредседателей Минской группы ОБСЕ от Франции и США President.az

Трехстороннее соглашение между Баку, Ереваном и Москвой о прекращении нагорно-карабахской войны принципиально изменило ситуацию в регионе, вывело за скобки практически все прежние теоретические наработки Минской группы по урегулированию конфликта. «Они (Армения — С.Т.) никогда не подписали бы это добровольно, — уточнил Алиев. — Мы заставили их, не Минская группа! Мы и президент Путин. Это реальность. Если бы не вмешательство и усилия Путина, сегодня, вероятно, ситуация была бы иной». А так «конфликт уже стал историей». И еще: «Мы просто проводили общий обмен мнениями. Каким может быть состав миротворцев? Какие страны они могут представлять? Это должны быть соседние страны или страны-сопредседатели? Мнения были разные. Лично я никогда не высказывал своего мнения об этом, потому что говорил, что пока рано. Для начала мы должны урегулировать конфликт. Мы никогда и не возражали против миротворцев. Мы сказали, что да, пусть миротворцы придут и будут определенное время охранять гражданских лиц, армян и азербайджанцев. Это и происходит. В настоящее время миротворческие операции проводятся Россией. А Армения и Азербайджан поддержали это».

Правда, то, что нагорно-карабахский конфликт завершен, считают не все. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в качестве гостя принял участие в военном параде в Баку, заявил, что «конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг этого региона не закончен». По его словам, борьба, которая ведется в политическом и военном измерении, продолжится также на многих других фронтах. Речь, конечно, идет о будущем статуса Нагорного Карабаха. При этом Эрдоган намекнул на возможность прихода к власти в Ереване «сил реванша», которые, как полагает турецкое издание Duvar, «могут найти внешнюю поддержку на Западе», указывая в первую очередь на Францию, парламент которой запоздало, но принял решение о признании независимости Нагорного Карабаха. «Но, конечно же, это будет зависеть и от режима Пашиняна (премьер-министра Армении — С.Т.), или от кругов, которые свергнут этот режим, — уточняет Алиев. — Считаю, что международная общественность должна напрямую направить месседж Армении». Существует и другой вариант. Раньше гарантом безопасности армянского субэтноса в Нагорном Карабахе выступала Армения. Сейчас по факту эта миссия передана России. При определенных обстоятельствах Москва и Баку могут в двухстороннем порядке и, возможно, при привлечении властей в Степанакерте решить эту проблему уже без участия Еревана.

Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев на параде в Баку President.az

Тем более что открываются возможности коммуникаций с Нагорным Карабахом через территорию Азербайджана. При этом о возможных решениях о статусе Степанакерта говорить пока сложно. Но бесспорно то, что они будут необычными, и многое зависит от дальнейшего развития событий в регионе, причем не только одного Закавказья.