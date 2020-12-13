Москва, 13 декабря 2020, 11:58 — REGNUM Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в ходе официального визита в Москву обсудил с министром обороны России Сергеем Шойгу ситуацию в Карабахе, сообщила 13 декабря пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своем telegram-канале.
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По информации министерства обороны Армении 12 декабря подразделения вооруженных сил Азербайджана в Гадрутском районе Карабаха атаковали села Хин Тахер и Хцаберд. В частности, вооруженные силы Азербайджана вступили в населенный пункт Хин Тахер и вплотную приблизились к населенному пункту Хцаберд. При этом, источник сообщает о шести раненных со стороны Армении и раненных и убитых со стороны Азербайджана.
В оборонном ведомстве Армении осудили действия азербайджанской армии и заявили об угрозе мира, достигнутого благодаря личным усилиям российского президента Владимира Путина.
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