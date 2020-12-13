Москва, , 13:21 — REGNUM Заявление доктора экономических наук Игоря Николаева о том, что в случае прихода к власти в США Джозефа Байдена на Россию могут упасть санкции, в числе которых лишение РФ доступа к системе SWIFT, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 13 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

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"Обычных граждан России этими новостями не испугать. Люди, платящие космические цены за ЖКХ, продукты и прочие услуги, уже давным-давно сумели жить в таких условиях. А вот элита, которая имеет свои финансы в оффшорных счетах, сейчас может потерять очень огромные деньги, т. к санкции вводят не против народа России, а против этих самых толстосумов, которые наворовали у нас же самих — граждан России. Поэтому, ребята, не беспокоимся», — пишет Александр К.

Некоторые пользователи заявили о том, что руководство Российской Федерации, теми мерами, которыми оно борется с распространением новой коронавирусной инфекции, по сути, довело население страны до такого состояния, что оно совершенно не боится никаких санкций.

«Невиданные санкции дала самоизоляция. Свои налоговики, приставы, Роспотребнадзор, полиция своих же и не жалеют, дерут по полной. Потерял ты работу, сократили, или тебе зарплату сократили — не волнует. Плати и всё за всё. И маски прикупи еще. Они же голодным, как хлеб. У нищих зарплаты и пенсии в рублях. Нам санкции Запада «по колено». Эти санкции и всё, что связано с ними, выглядят для нас, словно богатые тоже плачут», — написал Андрей А.

Другие призвали власти России скорее приводить экономику страны в необходимо состояние, при котором никакие санкции Запада не будут оказывать негативного воздействия на жизнь и работу обычных граждан Российской Федерации.

«Не пойму, зачем нам слушать каких-то экономистов? Санкции? Да, пожалуйста! Другое беспокоит: когда мы всерьез займемся своей экономикой? России как воздух нужна индустриализация! Нужна везде, в каждом уголке страны. Нужны миллионы рабочих мест с адекватной зарплатой. Нужна логистика. Нужно повсеместно строить средства производства! Если мы, конечно, не хотим шарахаться от каждого шороха в мировой экономике», — поделился мнением пользователь populowandrei.

Нашлись и такие комментаторы, которые пришли к выводу, что США, применив против России подобные санкции, может ударить сама по себе. Люди уверены, что санкционная политика приведёт к тому, что другие страны перестанут осуществлять переводы по устоявшиеся схеме, и будут искать обходные пути, что в итоге и приведёт к краху всей системы.

«Невиданные санкции, в конечном итоге, превратятся в бумеранг для США и сателлитов. Это прекрасно понимают в самих Соединённых Штатах и в странах Евросоюза. Практически только России и Китай расплачиваются реальными деньгами, США и вассалы используют виртуальные деньги, которые производят Ротшильды и Рокфеллеры, используя печатные станки. С этой практикой, при любом раскладе, придётся заканчивать, а это полный и окончательный крах системы нынешнего капитализма, который уничтожают США из-за неуёмного желания жить за чужой счёт», — написал Wladimir M.

Напомним, 13 декабря доктор экономических наук Игорь Николаев заявил о том, что в случае прихода к власти в США Джозефа Байдена на Россию могут упасть санкции, в числе которых лишение РФ доступа к платёжной системе SWIFT.