Луганск, , 11:11 — REGNUM Более 450 тысяч жителей Луганской и Донецкой Народных Республик стали гражданами Российской Федерации, сообщил 12 декабря официальный представитель ЛНР в политической группе на Минских переговорах Родион Мирошник на своем telegram-канале.

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357 тысяч жителей республик Донбасса, принятых в гражданство Российской Федерации, проживают на территории республик Донбасса. Более ста тысяч выходцев из республик были приняты в российское гражданство по упрощенной программе и проживают на территории России.

173 тысячи паспортов граждан РФ было выдано гражданам Луганской Народной Республики, 184 тысячи — гражданам Донецкой Народной Республики, уточнил Мирошник.

Напомним, 24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым жители республик Донбасса могут получить российское гражданство в упрощенном порядке.

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