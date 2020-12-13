Рим, , 08:47 — REGNUM Италия осудила казнь в Иране главы информационного портала Amad News Рухоллы Зама. Об этом говорится в распространённом вечером 12 декабря заявлении МИД Италии.

«Смертная казнь является проявлением негуманности, жестокостью, которая неприемлема ни при каких условиях. Италия последовательно выступает за отмену смертной казни и призывает Иран к мораторию на смертную казнь», — говорится в тексте внешнеполитического ведомства. По мнению итальянского МИД, смертная казнь «не имеет никакой практической ценности для борьбы с преступностью, а отказ от неё вносит вклад в укрепление демократии и уважения прав человека».

Напомним, что утром 12 декабря власти Ирана казнили через повешенье руководителя новостного портала «Амад Ньюз».Ранее на этой неделе стало известно, что власти Исламской Республики Иран подтвердили смертный приговор Заму, обвиняемому в том, что он якобы получал помощь от иностранных разведок. Известно, что Зам активно освещал протесты, прошедшие в Иране в декабре 2017 — январе 2018 года. Каким образом Зам, проживающий в Париже, попал в руки иранских властей — не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, международная организация «Репортёры без границ» (RSF) выразила своё возмущение казнью в Исламской Республике Иран руководителя новостного портала «Амад Ньюз» Рухоллы Зама.

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