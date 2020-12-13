Вашингтон, , 08:34 — REGNUM До 23 человек возросло число задержанных полицией участников акций протестов возле Белого дома в Вашингтоне. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба мэра города Мюриэл Боузер.

Протест Иван Шилов © ИА REGNUM

Шестеро задержанных подозреваются в нападении на полицейских, десять в нападении, ещё четверо в организации беспорядков. В результате столкновений пострадали как минимум восемь человек, в том числе двое сотрудников полиции. Все пострадавшие были госпитализированы.

Напомним, акции противников и сторонников действующего президента США Дональда Трампа состоялись 12 декабря в городе Вашингтоне, столице США. Полиции удалось вытеснить демонстрантов из кварталов рядом с Белым домом, но избежать стычки между группами протестующих не удалось.

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