Киев, , 08:37 — REGNUM В Министерстве иностранных дел Украины поприветствовали поддержку Сенатом и Палатой представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки законопроекта «О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году». Соответствующее заявление было опубликовано 12 декабря пресс-службой внешнеполитического ведомства Украины.

В МИД подчеркнули, что данный законопроект предусматривает выделение Украине значительного пакета помощи, направленного на безопасность. В частности будут увеличены доступные средства для приобретения летального вооружения для ВСУ и усилено санкционное давление для «противодействия подрывной деятельности» Российской Федерации.

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Напомним, указанный законопроект был поддержан 11 декабря большинством голосов Сената Соединенных Штатов Америки, а ранее, 8 декабря, — Палатой представителей Конгресса. Законопроект «О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году» предусматривает выделение Киеву в 2021 году $250 млн, $75 млн из которых будут направлены на приобретение летальных видов вооружения для украинской армии. В рамках данного законопроекта также будут усилены санкции против строительства «Северного потока 2». Для вступления в силу, законопроект должен быть подписан президентом Соединенных Штатов Америки.