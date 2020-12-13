Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки в рамках расследования финансовой деятельности сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера Байдена запросило информацию, в числе которой информация о работе Хантера Байдена в украинской компании Burisma, сообщает Associated Press со ссылкой на анонимный источник.

Хантер Байден, Джо Байден и Джилл Байден (сс) acaben

Министерством юстиции в общей сложности были запрошены документы у более двадцати компаний и организаций, связанных с финансами Байдена-младшего. В частности, министерство интересует вопрос, нарушал ли Хантер Байден и его партнеры налоговое законодательство и законы об отмывании денег в деловых отношениях с зарубежными странами.

При этом источник агентства сообщает о том, что неизвестно является ли центральной частью федерального расследования работа Байдена в украинской компании Burisma или прокуроры запрашивают информацию обо всех источниках дохода сына кандидата в президенты США за последние годы.

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Напомним, ранее сам Хантер Байден сообщал, что прокуратура штата Делавэр проводит проверку его налоговых дел. Само расследование деятельности Байдена-младшего было начато в 2018 году.

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп призвал выяснить как Хантер Байден получил должность члена правления в украинской компании Burisma. В 2016 году, будучи вице-президентом США, Джо Байден потребовал освободить от занимаемой должности генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование деятельности украинской компании. После увольнения генерального прокурора Украины расследование приостановили.