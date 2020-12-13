Вашингтон, , 07:28 — REGNUM Информацию о финансовой деятельности Хантера Байдена, сына демократа и кандидата в президенты США Джозефа Байдена, запросил американский минюст. Об этом 13 декабря сообщает агентство Associated Press.

Уточняется, что запрос был сделан в рамках расследования источников дохода Хантера Байдена. Следователи затребовали сведения о работе почти 20 организаций, в том числе у украинской компании Burisma, где Байден-младший являлся членом правления. Также минюст затребовал информацию о деловых отношениях Хантера Байдена с Китаем.

По данным агентства, изучаются вопросы нарушения налогового законодательства и возможной причастности к коррупции в зарубежных странах. Отмечается, что дело в отношении Хантера Байдена было заведено в 2018 году, однако во время кампании по выборам президента США оно было приостановлено. Такое решение было принято, чтобы не оказать влияния на результаты голосования на президентских выборах. Сейчас расследование возобновлено.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что прокуратура американского штата Делавэр начала проверку налоговых дел в отношении Хантера Байдена.

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