Вашингтон, , 06:32 — REGNUM Сторонников и противников действующего президента США Дональда Трампа вытеснили сотрудники полиции из кварталов рядом с Белым домом в Вашингтоне. Об этом 13 декабря сообщает газета The Washington Post.

Две акции, республиканцев и демократов, состоялись в Вашингтоне днём. Республиканцы собрались на площади Фридом-плаза и у здания Верховного суда на Капитолийском холме, требуя пересмотров итогов голосования на президентских выборах. Их противники провели митинг около Black Lives Matter Plaza, это место стало эпицентром протестов против расовой дискриминации в мае-июне текущего года. Полиция предприняла ряд действий, чтобы не допустить столкновения между группами демонстрантов.

После завершения акций их участники стали расходиться, однако часть протестующих стали провоцировать противников на стыки и столкновения. Полицейские выстроили заслон между враждебными друг другу группами людей и стали постепенно оттеснять демонстрантов из кварталов рядом с резиденцией главы государства. Согласно последним данным, полицией были задержаны шесть человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трампу отказали в пересмотре результатов выборов в американском штате Висконсин.

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