Лондон, , 06:33 — REGNUM Страны, вклад которых в мировую экономику составляет порядка 70%, подтвердили свою приверженность целям достижения нулевых выбросов парниковых газов в ходе прошедшего 12 декабря саммита по амбициозным задачам в области изменения климата. Об этом говорится в итоговом заявлении его участников.

Обсуждение глобальной климатической повестки прошло в дистанционном формате под председательством ООН, Великобритании и Франции в партнёрстве с Италией и Чили, в юбилейную дату принятия Парижского соглашения 12 декабря 2015 года.

«Сегодняшний саммит показал, что климатическая повестка становится всё более актуальной. Заявления, прозвучавшие на встрече, подтверждают, что страны, на которые приходится порядка 65% всех выбросов CO2 и которые составляют около 70% мировой экономики, привержены достижению нулевых выбросов, или углеродной нейтральности», — говорится в документе.

Отмечается, что Финляндия, Австрия и Швеция намерены достичь углеродной нейтральности уже к 2030, 2040 и 2045 году соответственно. Существенные обязательства взяли на себя и другие страны. В частности, Дания обязалась остановить разработку нефтяных и газовых месторождений, Китай — через 10 лет довести долю потребления энергии от неископаемых источников до 25%, а Великобритания — прекратить господдержку зарубежных проектов по добыче и использованию в энергетике ископаемых видов топлива.

Также планируется на меры по адаптации к изменению климата привлечь в 2021 году $100 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Великобритании планирует уже в 2021 году прекратить поддержку практически всех зарубежных проектов по добыче и использованию в энергетике ископаемых видов топлива.

Читайте ранее в этом сюжете: Великобритания прекратит господдержку добычи ископаемого топлива