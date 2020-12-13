Афины , , 05:31 — REGNUM Разрешение о въезде на территорию Греции до 500 граждан России в неделю было продлено властями республики до 7 января. Об этом говорится в опубликованном 13 декабря греческом правительственном вестнике.

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Согласно принятому совместному межминистерскому постановлению, действовавшее для российских граждан решение о въезде, срок действия которого истекает 14 декабря, «продлевается с момента истечения до 7 января». Обязательным условием для прибывающих является наличие при въезде ваучера с подтверждением брони на номер в гостинице и отрицательного теста на коронавирус, полученным не ранее 72 часов до прибытия в Грецию. Прибытие в страну, как и прежде, разрешается только воздушным путём.

За день до прибытия в страну российским гражданам также необходимо заполнить электронную форму на сайте travel.gov.gr — наличие этих данных будет при посадке проверять авиакомпания. При нарушении этого правила она должна будет репатриировать пассажира за свой счёт.

Напомним, что в настоящее время въезд на территорию Греции разрешён только отдельным категориям пассажиров, в числе которых граждане Греции, владельцы вида на жительство и некоторым другие категории по специальному разрешению властей.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная организация общественного здравоохранения Греции EODY сообщила, что за последние сутки в стране было выявлено 1395 носителей коронавируса. Девять из них были выявлены при въезде в страну.

Общее число заразившихся достигло в стране 123 842. Умерли в Греции 3 540 человек с диагнозом COVID-19.

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