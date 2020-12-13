Лондон, , 03:34 — REGNUM Срыв переговоров Великобритании и Евросоюза о будущих отношениях после Brexit сейчас «более вероятен, чем нет». Об этом со ссылкой на источник в британском правительстве в ночь на 13 декабря сообщает телеканал Sky News.

По его словам, «переговоры продолжаются, но при нынешнем положении дел предложение ЕС на столе [в Лондоне] остаётся неприемлемым».

13 декабря на обсуждении, продолжающемся в Брюсселе, должны выступить премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Премьер-министр не оставит камня на камне в этом [переговорном] процессе, но он абсолютно ясен: любое соглашение должно быть справедливым и уважать фундаментальную позицию, согласно которой Великобритания станет суверенной страной через три недели», — приводит телеканал слова источника. Отмечается, что ранее Джонсона обвинили в «безответственном» поведении, после информации о готовности Королевского флота с 1 января начать патрулирование прибрежных вод Великобритании для предотвращения незаконного лова рыбы в случае Brexit без сделки.

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Напомним, 9 декабря Джонсон заявил, что Евросоюз должен пересмотреть свои условия по торговому соглашению после Brexit, иначе Лондон готов отказаться от сделки.

Как сообщала ИА REGNUM, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила лидеров ЕС о высокой вероятности срыва торговых переговоров с Великобританией.

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