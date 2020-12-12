Париж, , 21:54 — REGNUM В Париже сотрудники полиции применили против протестующих водомёт, сообщает 12 декабря РИА Новости.

Отмечается, что колонна демонстрантов достигла площади Республики, после чего протестующие начали бросать в полицейских петарды и бутылки. В ответ они применили водомёт и начали оттеснять толпу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полицейские задержали во Франции более 80 человек, которые принимали участие в акции протеста.

Напомним, в Париже проходит акция протеста против законопроекта «О глобальной безопасности».

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