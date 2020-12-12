Киев, , 20:24 — REGNUM Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах, решил арбитражный суд, который рассматривал соответствующее разбирательство с ЕС.

О вердикте арбитража сообщил 12 декабря торговый представитель Украины Тарас Качка.

Напомним, что еще в 2015 году Украина ввела полный запрет на экспорт леса, а ЕС решил оспорить данное решение, заявив, что оно не соответствует соглашению об ассоциации. С тех пор продолжаются судебные тяжбы.

Арбитраж постановил, что Украина может остановить экспорт леса, но должна откорректировать свой запрет от 2015 года в соответствии со статьями соглашения об ассоциации и в сотрудничестве с ЕС.

Качка отметил, что «хищнический спрос» со стороны компаний ЕС является двигателем несбалансированного экспорта леса и создает угрозу для Карпатского региона, о чем уже говорят в ООН.

Представитель Киева отметил, что украинская сторона не смогла в полном объеме отстоять правомерность запрета экспорта 2015 года из-за того, что авторы закона «слишком активно писали о преференциях национальным производителям, а не о защите леса».

Украинские СМИ отмечают, что в истории ЕС это первый прецедент арбитража с государством-партнером по торговой сделке — до сих пор государства-нарушители всегда соглашались ликвидировать нарушения, не доводя до стадии арбитража.