Киев, , 20:13 — REGNUM Лидер партии «Европейская солидарность», экс-президент Украины Петр Порошенко поприветствовал принятие Сенатом США оборонного бюджета, который предусматривает военную помощь Киеву.

Пётр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он заявил в своем обращении 12 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Порошенко заявил, что это «прекрасная новость из Вашингтона», а предоставление Украине очередной ежегодной помощи в сфере безопасности включает и увеличение обеспечения летальным оружием.

«Это именно тот путь, которым и надо идти с тем, чтобы отбивать аппетиты российского агрессора относительно Украины… А для украинской власти сейчас ключевым является продемонстрировать и обеспечить настоящий прогресс Украины на пути реформ в секторе безопасности и обороны», — отметил политик.

ИА REGNUM напоминает, что Сенат США одобрил проект оборонного бюджета США (NDAA) на следующий год, за документ проголосовали 83 сенатора, а против всего 13. Оборонный бюджет США на следующий год предусматривает $250 млн помощи Украине и усиливает санкции против «Северного потока-2».