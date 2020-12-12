Киев, , 19:53 — REGNUM Действия нынешней власти в Киеве по Донбассу — это лишь имитация мирного процесса, действия от лукавого, заявил 12 декабря глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук в интервью украинским телеканалам.

Политик напомнил, при каких условиях начинались переговоры по урегулированию конфликта.

«Помните, когда это все начиналось… Меркель, тогда еще не Макрон, а Олланд, думали, что формат, который был создан 6 июня 2014 года на «нормандской встрече», будет эффективен и оперативен по своему развитию и достижению результатов. Но так не случилось. Кстати, тогда в этом был виноват только один человек — Порошенко, который развернул полномасштабные военные действия, боевые операции в конце июня, а если быть точным — 1 июля 2014 года. Потому что тогда мы вели переговоры, и я организовывал встречу представителя ОБСЕ, представителя России и Украины в Донецке, дважды, 23 и 27 июня 2014-го года», — отметил он.

Лидер оппозиции напомнил, что каждый раз на этих встречах договаривались о перемирии, и это перемирие тогда соблюдалось, и соблюдался режим постоянной «тишины».

»И когда мы договорились об очередной встрече 1 июля, Порошенко в ночь на 1 июля мне сообщил, потому что мы должны были выезжать в Донецк, о том, что он вышел из приостановления АТО, «антитеррористической операции» тогда, и решил в результате боевых действий вернуть эти территории и этих людей. Ну, чем это закончилось, вы все знаете. Потом подписанием первого протокола, то есть первых минских соглашений 5 сентября 2014 года», — сказал он.

Медведчук подчеркнул, что тогда была допущена стратегическая ошибка, и оценка этому еще не дана до сих пор. Сегодня понятно, что Германия и Франция продолжают оставаться в этом формате потому, что их международный имидж и их авторитет не может позволить им выйти. И они таким образом косвенно поддерживают украинскую власть.

«Косвенно. Они все время это делают, хотя, поверьте мне, я это знаю достоверно, они не признают действия ни Порошенко, ни Зеленского в этом контексте и считают, что это утопия со стороны раньше была Порошенко, сегодня Зеленского по выполнению минских соглашений. Это утопия», — акцентировал внимание депутат, добавив, что они попали в эту ловушку.

Продолжая свою мысль, он подчеркнул, что эта «политическая, международная и дипломатическая» ловушка будет продолжать действовать.

«И этот формат будет продолжать действовать, потому что мира нет, но нельзя сложить руки, потому что… мы знаем ситуации в мире, во многих случаях, когда это длилось не годы, а десятилетия. Поэтому этот вот вялотекущий процесс под названием «нормандский формат», так называемая реализация минских соглашений, кстати, утвержденных резолюцией совета безопасности, это все будет продолжаться вот в этом же стиле. А пока не будет политической воли, пока не будут реально реализованы минские соглашения — а мы считаем, что наш мирный план, который был утвержден съездом партии, является реальным, потому что он согласовывался и с Донецком, и с Луганском, и с Москвой, — до тех пор Донбасс не вернется в Украину, а Украина на Донбасс. И это все, что делает власть сегодня, — имитация, это действия от лукавого, не более», — уверен Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что 11 декабря спикер украинской делегации на переговорах по урегулированию Алексей Арестович заявил, что Украина квалифицирует происходящее сейчас в рамках урегулирования ситуации в Донбассе как «очень-очень-очень медленное продвижение». Он также констатировал, что Россия также все еще «сохраняет процесс», пока дела идут по плану «А», соответственно, формальных и неформальных оснований для перехода к каким-то других форматам урегулирования в Донбассе в настоящий момент нет.