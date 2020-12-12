Баку, , 19:46 — REGNUM В настоящее время Азербайджан соблюдает режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, заявили 12 декабря в министерстве обороны республики.

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В ведомстве отметили, что армянская сторона совершила «провокационные действия на освобожденных территориях, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня».

«Со стороны Вооруженных сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня», — сообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня в министерстве обороны Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли наступательные действия в Нагорном Карабахе. Наступательные действия азербайджанской стороны были возобновлены в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд.

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