Баку, 12 декабря 2020, 19:46 — REGNUM В настоящее время Азербайджан соблюдает режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, заявили 12 декабря в министерстве обороны республики.
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В ведомстве отметили, что армянская сторона совершила «провокационные действия на освобожденных территориях, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня».
«Со стороны Вооруженных сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня», — сообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня в министерстве обороны Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли наступательные действия в Нагорном Карабахе. Наступательные действия азербайджанской стороны были возобновлены в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд.
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