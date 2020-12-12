Киев, , 19:11 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением правительства России о расширении списка санкций против украинских физических лиц. Об этом говорится на сайте МИД Украины.

«Выражаем протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся так называемые «специальные экономические меры», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что оставляют «за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря российское правительство утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины.

Отметим также, что в сентябре Россия расширила список лиц, в отношении которых вводит специальные экономические меры, добавив туда 41 депутата Рады, в том числе — экс-президента и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко и музыканта Святослава Вакарчука.