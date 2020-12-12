Москва, , 18:56 — REGNUM В Госдуме признали, что «выковырнуть» Турцию из Нагорного Карабаха теперь почти невозможно.

Турецкие солдаты Msb.gov.tr

«Мы неосторожно, фактически запустили Турцию в Карабах и теперь выковырнуть её оттуда почти невозможно», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канал.

«Начавшееся наступление Азербайджана на юге, не санкционированное подписанными договоренностями — суть продолжения экспансии не столько Азербайджана, сколько Турции или, если хотите — панисламизма, где халиф — самовлюбленный Эрдоган», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе будет создан в Агдамском районе республики.

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