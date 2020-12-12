Баку, , 18:48 — REGNUM Минская группа ОБСЕ не сыграла никакой роли в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе, заявил 12 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

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"К сожалению, Минская группа не сыграла никакой роли в разрешении конфликта. Несмотря на то, что Минская группа на протяжении 28 лет имела мандат на это», — сказал Алиев на встрече с сопредседателями Минской группой ОБСЕ Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США).

По словам Алиева, урегулирование конфликта полностью изменило ситуацию в регионе. Он уточнил, что согласен с оценкой президента России Владимира Путина о том, что нагорно-карабахский конфликт уже остался в истории.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители России, Азербайджана и Армении — Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян — 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, установлены посты российских миротворческих войск.

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