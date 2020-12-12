Ереван, , 18:14 — REGNUM Наступательные действия в Нагорном Карабахе предприняли представители вооруженных сил (ВС) Азербайджана. Об этом в субботу, 12 декабря, говорится в сообщении министерства обороны Армении.

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В сообщении военного ведомства говорится, что наступательные действия азербайджанской стороны в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд были возобновлены 12 декабря.

Отмечается, что «соответствующие действия» армия обороны Нагорного Карабаха уже предпринимает.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря представитель министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что вооруженные силы Азербайджана якобы попытались напасть на пост вооруженных сил Армении на юге Карабаха.

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