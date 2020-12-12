Баку, , 18:04 — REGNUM Российско-турецкий мониторинговый центр по Нагорному Карабаху, который начнет свою работу в ближайшее время, будет создан в Агдамском районе Азербайджана. Об этом заявил 12 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев, заявление которого обнародовало агентство АзерТАдж.

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"Мониторинговый центр будет контролировать соблюдение режима прекращения огня (в Нагорном Карабахе — прим. ИА REGNUM), — сказал Алиев. — … Это очень хорошее проявление регионального сотрудничества».

Как передавало ИА REGNUM, 11 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что президентом РФ Владимиром Путиным положительно оценивается идея Баку о создании платформы для обеспечения безопасности в регионе, куда могли бы войти РФ, Армения, Иран, Турция, Грузия и Азербайджан.

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