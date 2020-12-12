Москва, , 18:05 — REGNUM В Госдуме не сомневаются, что в своих высказываниях депутат Вячеслав Никонов («Единая Россия») основывается на фактах.

«Как человек, в течении пяти лет просидевший с ним бок о бок в зале пленарных заседаний Госдуме, могу подтвердить, что он историк и основывается, прежде всего, на фактах», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Сам же Никонов заявил о том, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан.

«Именно об этом я и сказал в передаче «Большая игра». Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана», — отметил Никонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, МИД Казахстана направил ноту протеста в связи с высказыванием Никонова.

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